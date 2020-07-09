В Минздраве рассказали, когда в Украине заработают электронные больничные

Врачи и медицинские учреждения, которые хотят протестировать систему электронных больничных, могут зарегистрироваться до 15.00 10 июля.

Министерство здравоохранения Украины запускает в тестовом режиме электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге 9 июля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас в электронной системе здравоохранения разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений... Это сократит время и позволит дальше работать с этой информацией. Один из таких выводов – временные листки нетрудоспособности, которые иногда называют больничными", – пояснил он.

Кучер отметил, что сейчас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных. Запуск электронных больничных произойдет в два этапа.

Он добавил, что в Пенсионном фонде разработали веб-интерфейс на сайте фонда, куда врач с помощью цифровой подписи сможет вносить информацию о пациенте и его временной нетрудоспособности. Для всех служб эта информация будет автоматически подтягиваться из базы данных Пенсионного фонда.

"Это позволит запустить электронные больничные, как мы и прогнозировали, до конца лета", – подчеркнул он.

По его словам, врачи и медицинские учреждения, которые хотят протестировать систему, могут зарегистрироваться до 15.00 10 июля.

После отработки технических моментов и получения обратной связи ведомство будет переходить к финальному утверждению нормативных документов и запуску электронных больничных.

2 июля Кучер обещал, что электронные больничные должны появиться до конца лета.

В январе на тот момент заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль говорил, что электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.

В марте незадолго до отставки тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что электронные больничные будут введены 1 апреля 2020 года.