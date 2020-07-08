Минздрав Украины планирует закупить ремдесивир для лечения 8 тыс. больных COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что уже есть предварительная договоренность о закупке препарата ремдесивир, который в США и Европе используют для лечения COVID-19.

Ремдесивир применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS Фото: EPA

Украинское Министерство здравоохранения планирует закупить препарат ремдесивир для 8 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге 8 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Он [препарат] не был доступен с точки зрения продаж, его производит американская компания. Сейчас мы уже провели переговоры с компаниями, которые получили лицензию от компании Gilead, и мы рассчитываем на закупку этого лекарственного средства", – сказал Степанов.

Министр также добавил, что уже есть предварительная договоренность о закупке, рассчитанной на лечение до 8 тыс. пациентов и ведутся соответствующие переговоры

"Это хороший противовирусный препарат, который используется очень эффективно при лечении коронавирусных болезней", – отметил Степанов

Ремдесивир – первое лекарственное средство, которое с 25 июня разрешено применять Европейским агентством по лекарственным средствам при коронавирусной инфекции взрослым и подросткам с 12 лет. Он был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Препарат применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.

Препарат ремдесивир включен в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 19 апреля. Минздрав хочет закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину при помощи дипломатических каналов.

В конце июня США скупили почти все американские запасы и будущие партии ремдесивира на три месяца вперед. 3 июля Еврокомиссия выдала разрешение на продажу ремдесивира.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.