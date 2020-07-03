Евросоюз одобрил ремдесивир как средство от COVID-19

Из-за пандемии разрешение на использованию ремдесивира было выдано Еврокомиссией в течение одной недели после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам, хотя обычно проходит не менее 67 дней.

Европейская комиссия выдала разрешение на продажу лекарственного средства ремдесивир, сделав его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения COVID-19. Об этом говорится на сайте ЕК.

Разрешение было выдано по ускоренной процедурой после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

"Данные о ремдесивире были оценены в исключительно короткие сроки с помощью процедуры скользящей проверки, подхода, используемого EMA во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения", – говорится в сообщении.

В ЕС добавили, что из-за пандемии разрешение было выдано в течение одной недели после рекомендации EMA, хотя обычно проходит не менее 67 дней.

Ремдесивир – первое лекарственное средство, которое с 25 июня разрешено применять в Евросоюзе при коронавирусной инфекции взрослым и подросткам с 12 лет. Он был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Препарат применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.

Препарат ремдесивир включен в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 19 апреля. Минздрав хочет закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину при помощи дипломатических каналов.

В конце июня США скупили почти все американские запасы и будущие партии ремдесивира на три месяца вперед.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 10,4 млн, из них почти 5,36 млн вылечились, а 511 тыс. – умерли.