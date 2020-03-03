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С 1 апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн

Со следующего месяца украинцам не нужно будет ходить в поликлинику для получения больничного, врач сможет электронной подписью утвердить документ, рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Система будет автоматически посылать информацию о больничном работодателю и в Фонд социального страхования
Система будет автоматически посылать информацию о больничном работодателю и в Фонд социального страхования
Фото: ua.depositphotos.com

Кабинет Министров Украины вводит систему электронных больничных листов с 1 апреля 2020 года. Об этом 3 марта сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"С 1 апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн – больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику", – написал он.

Врач сможет электронной подписью утвердить документ, пояснил Гончарук.

"Система будет автоматически посылать информацию о больничном работодателю работника и в Фонд социального страхования", – рассказал он.

По словам Гончарука, это ускорит процедуру получения страховых выплат и уменьшит мошенничество, когда фейковые больничные покупали за 200–300 грн.

Систему создали на базе уже имеющегося программного обеспечения Пенсионного фонда.

Теги: Украина, украинцы, врач, Алексей Гончарук, диджитализация, больничные, Кабмин
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