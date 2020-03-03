Кабинет Министров Украины вводит систему электронных больничных листов с 1 апреля 2020 года. Об этом 3 марта сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
"С 1 апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн – больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику", – написал он.
Врач сможет электронной подписью утвердить документ, пояснил Гончарук.
"Система будет автоматически посылать информацию о больничном работодателю работника и в Фонд социального страхования", – рассказал он.
По словам Гончарука, это ускорит процедуру получения страховых выплат и уменьшит мошенничество, когда фейковые больничные покупали за 200–300 грн.
Систему создали на базе уже имеющегося программного обеспечения Пенсионного фонда.