Зеленский хочет, чтобы на выборах люди смогли проголосовать с помощью смартфона и интернета

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что власть организует голосование с помощью смартфона и интернета "на президентских, парламентских или местных выборах".

Зеленский: Наша цель – сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и интернета Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести для украинцев возможность голосовать на выборах с помощью смартфона и интернета. Об этом он заявил 6 февраля во время презентации мобильного приложения "Дія" в Киеве. Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Наша цель – сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и интернета. В частности, голосовать – это наша мечта, и мы это сделаем – на президентских, парламентских или местных выборах. Это вызов. Амбициозный, но достижимый", – заявил президент.

Зеленский отметил, что "Государство в смартфоне" меняет отношение госструктур к гражданину.

"Это принципиально иное отношение к украинцам. Это экономит гражданам, налогоплательщикам самое главное – их время. Экономит деньги и нервные клетки", – сказал он.

3 января глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко говорил, что в Украине пока рано вводить интернет-голосование на выборах.