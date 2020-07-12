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Заработная плата врача в Украине должна стартовать с 20 тысяч гривен – Степанов

1 сентября украинским медикам повысят зарплаты примерно на 3500 гривен, об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Зарплаты медиков начнут повышать в сентябре, это первый шаг, отметили в Минздраве Украины
Зарплаты медиков начнут повышать в сентябре, это первый шаг, отметили в Минздраве Украины
Фото: depositphotos.com

Нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20–25 тысяч гривен, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить", – сказал Степанов.

По его информации, с 1 сентября в Украине предусмотрено увеличение заработной платы врачам примерно на 3500 гривен.

"Считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель скорой не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", – отметил министр.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1588905207939245

Украинским врачам, независимо от должности, с 1 сентября повысят зарплату на 75%, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

О намерении повысить зарплаты медикам на 25–70% 17 июня объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он оценивал ежемесячные затраты на повышение выплат медицинским работникам в 2 млрд грн. По словам Зеленского, такое решение позволит поднять зарплаты медикам второго звена, "пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году".

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, медики, Максим Степанов
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