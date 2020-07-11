В Украине стартовал проект психосоциальной поддержки людей

В рамках проекта запущен сайт со списком горячих линий помощи и бесплатным образовательным онлайн-порталом с учебными курсами и вебинарами о психическом здоровье. Об этом сообщили в правительстве Украины.

В Украине стартовал проект психосоциальной поддержки "Психическое здоровье для Украины», основная цель которого – улучшить качество и доступность такой помощи, сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

В рамках проекта запущен сайт со списком горячих линий помощи и бесплатным образовательным онлайн-порталом с учебными курсами и вебинарами о психическом здоровье www.mh4u.in.ua.

"В Украине еще не до конца сформирована культура заботы о психическом здоровье, у нас впереди большая образовательная работа. Одна из основных целей в этом вопросе – переход от оказания психиатрической помощи к сохранению психического здоровья украинцев", – сказала первый замминистра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк.

Проект реализуется при поддержке Швейцарии в контексте Национальной стратегии реформирования системы здравоохранения в Украине на период 2015–2020 годов и поддержки реформы системы охраны психического здоровья в Украине.

По информации правительственного портала, общее недофинансирование психиатрической службы составляет 898 млн грн. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это ставит под угрозу существование психиатрических больниц, сейчас Минздрав это исправляет.