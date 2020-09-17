"Слуга народа" отменила заседание в Раде по изменению постановления о местных выборах – Качура

Запланированное на 17 сентября заседание парламентской фракции "Слуга народа" по обсуждению изменений в постановление Верховной Рады Украины о местных выборах не состоится. Об этом сообщил в Telegram 17 сентября народный депутат от этой фракции Александр Качура.
"Заседание фракции по поводу минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена", – написал Качура.
Заседание отменили из-за болезни одного из участников встречи, уточнил он.
Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук пишет, что заболел вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Отменили из-за болезни господина Резникова, я думаю, что мы встретимся в другой день, найдем каким-то образом, как с ним поговорить. Просто без него нет смысла все это снова обсуждать. Мы в понедельник сами обсудили и поняли, что должны быть люди из ТКГ (трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе)", – рассказала она.Тройка лидеров на местных выборах в Украине, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выглядит так:
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Избирательная кампания стартовала 5 сентября.