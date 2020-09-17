"Слуга народа" отменила заседание в Раде по изменению постановления о местных выборах – Качура

Заседание парламентской фракции "Слуга народа", где должны были обсуждать изменения в постановление Верховной Рады Украины о местных выборах, отменили из-за болезни одного из участников, сообщил народный депутат от этой политсилы Александр Качура.

Запланированное на 17 сентября заседание парламентской фракции "Слуга народа" по обсуждению изменений в постановление Верховной Рады Украины о местных выборах не состоится. Об этом сообщил в Telegram 17 сентября народный депутат от этой фракции Александр Качура.

"Заседание фракции по поводу минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена", – написал Качура.

Заседание отменили из-за болезни одного из участников встречи, уточнил он.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук пишет, что заболел вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Отменили из-за болезни господина Резникова, я думаю, что мы встретимся в другой день, найдем каким-то образом, как с ним поговорить. Просто без него нет смысла все это снова обсуждать. Мы в понедельник сами обсудили и поняли, что должны быть люди из ТКГ (трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе)", – рассказала она.

"Слуга народа" с поддержкой голосов 16% украинцев;

"Оппозиционная платформа – За жизнь", которую готовы поддержать 11,9% респондентов;

"Европейская солидарность" с 11,3% поддержки.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.