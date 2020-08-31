"Слуга народа" назвала кандидатов в мэры, возобновился процесс по делу MH17. Главное за день

Предвыборный съезд

Партия "Слуга народа" на съезде представила своих кандидатов в мэры областных центров Украины на местных выборах. В частности, на пост мэра Одессы номинирован комик, бывший участник "Джентльмен-шоу" Олег Филимонов. Еще один юморист, автор и актер шоу "Країна У" производства студии "Квартал 95" Виктор Гевко стал кандидатом на пост городского головы Тернополя.

Со списком претендентов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Перед делегатами съезда выступил президент Владимир Зеленский. Он заявил, что гордится прозвищем монобольшинства в Верховной Раде – "бешеный принтер".

Задержания в Крыму

Российские силовики задержали в оккупированном Крыму корреспондента "Крымской солидарности" и издания "Грани.ру" Айдера Кадырова, активистов Ридвана Умерова, Айдера Аблякимова и Энвера Топчи. В их домах провели обыски.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило задержание крымских татар.

Скандалы вокруг заявлений Фокина

После того, как заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение политика, а не позиция всей украинской делегации на переговорах в Минске.

Фокина внесли в базу сайта "Миротворец" как провокатора, отрицающего российскую агрессию.

Дело Маркива

Боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив, который отбывает наказание в Италии по обвинению в убийстве фотожурналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова под Славянском Донецкой области в 2014 году, невиновен, о чем свидетельствуют результаты расследования, проведенного украинскими правоохранителями. Такое заявление сделал глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Процесс в Нидерландах

В юридическом комплексе Схипхол окружной суд Гааги провел слушание по делу о гибели рейса MH17. Главной темой стал вопрос компенсации родственникам погибших. В судебном процессе собираются выступить 76 родственников погибших, заявил адвокат родных жертв катастрофы Петер Лангстрат. По его словам, уже 316 человек заявили, что хотят подать иски к подсудимым о выплате компенсации.

Судья разрешил выступить потерпевшим во время слушаний по сути, ограничив каждое их заявление 15 минутами. После этого в процессе был объявлен перерыв до 28 сентября.

Перемены в Нацслужбе здоровья

Кабинет Министров Украины назначил врио руководителя Национальной службы здоровья директора департамента договорной работы НСЗУ Андрея Виленского, он сменил Оксану Мовчан.