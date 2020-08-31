ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Слуга народа" назвала кандидатов в мэры, возобновился процесс по делу MH17. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 31 августа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обзор основных событий последнего дня лета
Обзор основных событий последнего дня лета
Фото: Слуга Народу / Telegram; EPA

Предвыборный съезд

Партия "Слуга народа" на съезде представила своих кандидатов в мэры областных центров Украины на местных выборах. В частности, на пост мэра Одессы номинирован комик, бывший участник "Джентльмен-шоу" Олег Филимонов. Еще один юморист, автор и актер шоу "Країна У" производства студии "Квартал 95" Виктор Гевко стал кандидатом на пост городского головы Тернополя.

Со списком претендентов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Перед делегатами съезда выступил президент Владимир Зеленский. Он заявил, что гордится прозвищем монобольшинства в Верховной Раде – "бешеный принтер".

Задержания в Крыму

Российские силовики задержали в оккупированном Крыму корреспондента "Крымской солидарности" и издания "Грани.ру" Айдера Кадырова, активистов Ридвана Умерова, Айдера Аблякимова и Энвера Топчи. В их домах провели обыски.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило задержание крымских татар.

Скандалы вокруг заявлений Фокина

После того, как заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение политика, а не позиция всей украинской делегации на переговорах в Минске.

Фокина внесли в базу сайта "Миротворец" как провокатора, отрицающего российскую агрессию.

Дело Маркива

Боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив, который отбывает наказание в Италии по обвинению в убийстве фотожурналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова под Славянском Донецкой области в 2014 году, невиновен, о чем свидетельствуют результаты расследования, проведенного украинскими правоохранителями. Такое заявление сделал глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Процесс в Нидерландах

В юридическом комплексе Схипхол окружной суд Гааги провел слушание по делу о гибели рейса MH17.  Главной темой стал вопрос компенсации родственникам погибших. В судебном процессе собираются выступить 76 родственников погибших, заявил адвокат родных жертв катастрофы Петер Лангстрат. По его словам, уже 316 человек заявили, что хотят подать иски к подсудимым о выплате компенсации.

Судья разрешил выступить потерпевшим во время слушаний по сути, ограничив каждое их заявление 15 минутами. После этого в процессе был объявлен перерыв до 28 сентября.

Перемены в Нацслужбе здоровья

Кабинет Министров Украины назначил врио руководителя Национальной службы здоровья директора департамента договорной работы НСЗУ Андрея Виленского, он сменил Оксану Мовчан.

Теги: Крым, Кабинет Министров, Арсен Аваков, Нидерланды, амнистия, Витольд Фокин, MH17, Владимир Зеленский, местные выборы, сайт Миротворец, Виталий Маркив, съезд, Национальная служба здоровья, Слуга народа, Андреа Роккелли, Олег Филимонов, Андрей Ермак, компенсация, трехсторонняя контактная группа, Андрей Виленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефремов в суде заявил, что в день ДТП пил водку
Ефремов в суде заявил, что в день ДТП пил водку
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото
За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото
"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona
"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
  Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео
  Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд – СМИ
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд – СМИ
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
Младший сын Валерии женился. Фото
Младший сын Валерии женился. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS