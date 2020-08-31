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ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что Рада в ближайшее время примет законопроект о референдуме

Законопроект о всеукраинском референдуме готов ко второму чтению. После его принятия мнение граждан Украины на общенациональном уровне будут спрашивать впервые в истории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский рассказал, когда депутаты рассмотрят законопроект о всеукраинском референдуме
Зеленский рассказал, когда депутаты рассмотрят законопроект о всеукраинском референдуме
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада Украины в ближайшее время примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом Зеленский сказал в своем выступлении на съезде партии "Слуга народа" в понедельник, 31 августа.

"Мы вместе с народом писали программу, вместе с народом Украины побеждали старых политиков, обещали народовластие через референдум, и это еще один важный пункт программы, который следует сделать. Первый закон, необходимый для этого, готов ко второму чтению и в ближайшее время будет рассмотрен, я уверен, украинским парламентом", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что мнение граждан на общенациональном уровне будут спрашивать впервые в истории Украины.

"И именно ты будешь формировать повестку дня по ключевым вопросам решать, что хорошо, а что плохо, что нужно стране, а что – нет. И мы вместе, как наши предки столетия тому назад, будем совместно решать все важные и очень сложные задачи", – заявил президент.

Законопроект №3612 в первом чтении поддержало 252 депутата при минимально необходимых 226. Зеленский подал этот законопроект в парламент 9 июня и определил его как неотложный.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом, на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Законопроект предполагает возможность электронного голосования на референдуме. В пояснительной записке к законодательной инициативе отмечается (.docx), что это "ключевая новация законопроекта, выделяющая его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде".

Законопроект о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года.

Теги: Верховная Рада, референдум, Владимир Зеленский, законопроект, Слуга народа
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