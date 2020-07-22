Венецианская комиссия представила вывод по украинскому законопроекту о референдуме

Проект закона об общенациональном референдуме в Украине является значительным шагом вперед по сравнению с законом 2012 года, отметили в Венецианской комиссии.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) утвердила срочный вывод относительно принятого Верховной Радой в первом чтении проекта закона Украины об общенациональном референдуме, об этом 21 июля сообщил сайт комиссии.

Эксперты отметили, что нынешний документ является значительным шагом вперед по сравнению с законом о референдуме 2012 года. В 2018-м Конституционный Суд Украины признал, что Рада вышла за пределы своих полномочий при его принятии.

Авторы законопроекта 2020 года включили в него "подробные механизмы, направленные на обеспечение равных агитационных возможностей для сторонников и противников вопросов, вынесенных на национальный референдум", и это достойно похвалы, отмечается в выводе.

В то же время эксперты сформулировали ряд вопросов, которые потребуют разъяснения в ходе подготовки ко второму чтению:

– рекомендуется прояснить различия между референдумом по народной инициативе об отмене законов или части законов и референдумом по "решению вопросов общегосударственного значения";

– процедура проведения всенародного референдума должна предусматривать роль парламента; последствия одобрения народной инициативы должны быть определены в законе;

– необходимо ввести дополнительные положения, направленные на обеспечение равных возможностей в комиссиях для сторонников и противников вопросов, вынесенных на референдум;

– рекомендуется продлить срок сбора подписей и проверить все подписи;

– рекомендуется гармонизировать проект закона с дальнейшим укреплением механизмов доступности референдумов для лиц с ограниченными возможностями и вынужденно переселенных лиц;

– рекомендуется рассмотреть возможность синхронизации положений законопроекта о финансировании кампании референдума с законодательством о финансировании политических партий;

– рекомендуется, чтобы положения об электронном голосовании были исключены из законопроекта;

– рекомендуется пересмотреть ограничения на проведение агитационных мероприятий;

– законопроект должен содержать статьи о санкциях в отношении нарушений против СМИ в период кампании по проведению референдума.

Из-за ограниченного времени были рассмотрены только наиболее важные аспекты законопроекта, подчеркнули в комиссии.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить Владимир Зеленский еще до победы на президентских выборах 2019 года. Став президентом, он подал законопроект на рассмотрение парламента и определил его как неотложный.

18 июня Рада приняла его в первом чтении, "за" проголосовали 252 депутата.

Еще до голосования текст проекта был направлен в Венецианскую комиссию, которая рассмотрела его вне режима пленарных сессий.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины) Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.