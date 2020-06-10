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Проведение референдума в Украине обойдется минимум в 2 млрд грн – Айвазовская

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская уверена, что на сегодня консультативный референдум потерял свою ценность из-за широкого распространения социологии.

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Айвазовская назвала консультативный референдум атавизмом
Айвазовская назвала консультативный референдум атавизмом
Фото: Ольга Айвазовська / Facebook

Проведение консультативного референдума в Украине по стоимости будет сравнимо с выборами и обойдется в 2 млрд грн. Об этом "РБК-Украина" сообщила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

По ее словам, на сегодня консультативный референдум потерял свою ценность.

"Он имел ценность, когда социология не имела широкого распространения, когда не было интернета, когда данные общественного мнения нельзя было измерять ежедневно. Но в нашем случае это определенный атавизм. Ведь государство будет финансировать референдум. Выборы у нас обходятся примерно в 2 млрд грн – и расходы на проведение референдума [будут] не меньше", – сказала Айвазовская.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить президент Украины Владимир Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года. Документ был внесен на рассмотрение парламента 9 июня.

В ноябре прошлого года вице-спикер парламента Руслан Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят "семь-восемь законопроектов". В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

9 июня 2020 года Стефанчук рассказал, что закон о референдуме Верховная Рада может принять уже на следующей неделе.

Теги: Украина, референдум, Ольга Айвазовская
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