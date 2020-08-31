Разочарование электората, кадровые просчеты и нерешенный вопрос справедливости. Корниенко прокомментировал падение рейтинга "Слуги народа"

"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев, но при этом рейтинг партии с начала года существенно уменьшился. Причины этого назвал лидер партии Александр Корниенко.

На начало года партия "Слуга народа" могла претендовать на 45% избирателей среди тех, кто определился и будет голосовать. На сегодняшний день этот показатель составляет меньше 30%. Такие данные опубликовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Падение партийного рейтинга среди избирателей прокомментировал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире радио НВ.

По его словам, причиной этого послужили несколько проблем.

"Первая – сама структура наших избирателей. 20% из них сразу и честно отвечали, что готовы ждать результатов в течение года... Кто-то увидел результаты, кто-то – нет. Начинают определяться дальше... Вторая – в условиях агрессивного, иногда даже токсичного медиаполя со стороны некоторых наших политических оппонентов не всегда видны плюсы, иногда больше на минусах акцентируются", – сказал он.

Корниенко признал также кадровые просчеты "Слуги народа" и нерешенный вопрос справедливости.

"Есть проблема с качеством работы наших депутатов, представителей в правительстве, нынешнем и прошлом. До сих пор для людей не решена проблема справедливости, хотя поменялись уже два генпрокурора Украины", – уточнил он.