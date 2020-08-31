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Разочарование электората, кадровые просчеты и нерешенный вопрос справедливости. Корниенко прокомментировал падение рейтинга "Слуги народа"

"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев, но при этом рейтинг партии с начала года существенно уменьшился. Причины этого назвал лидер партии Александр Корниенко.

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Корниенко назвал причины падения рейтинга партии "Слуга народа"
Корниенко назвал причины падения рейтинга партии "Слуга народа"
Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

На начало года партия "Слуга народа" могла претендовать на 45% избирателей среди тех, кто определился и будет голосовать. На сегодняшний день этот показатель составляет меньше 30%. Такие данные опубликовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Падение партийного рейтинга среди избирателей прокомментировал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире радио НВ.

По его словам, причиной этого послужили несколько проблем.

"Первая – сама структура наших избирателей. 20% из них сразу и честно отвечали, что готовы ждать результатов в течение года... Кто-то увидел результаты, кто-то – нет. Начинают определяться дальше... Вторая – в условиях агрессивного, иногда даже токсичного медиаполя со стороны некоторых наших политических оппонентов не всегда видны плюсы, иногда больше на минусах акцентируются", – сказал он.

Корниенко признал также кадровые просчеты "Слуги народа" и нерешенный вопрос справедливости.

"Есть проблема с качеством работы наших депутатов, представителей в правительстве, нынешнем и прошлом. До сих пор для людей не решена проблема справедливости, хотя поменялись уже два генпрокурора Украины", – уточнил он.

Партия "Слуга народа" была зарегистрирована в декабре 2017 года. Тогда ее лидером был нынешний глава СБУ Иван Баканов. Название партии было изменено. Согласно системе YouControl, ранее она называлась Партией решительных перемен.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей. Тогда партия шла на выборы под лозунгом "Сделаем их вместе", сейчас она отказалась от него.

Очередные местные выборы в Украине назначены Верховной Радой на 25 октября.

Теги: выборы, рейтинг, Слуга народа, Александр Корниенко, партия
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