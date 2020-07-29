В "Слуге народа" отказались от предвыборного лозунга "Сделаем их вместе"

На местных выборах партия "Слуга народа" будет использовать "несколько смыслов", в том числе народовластие, отметил глава партии, нардеп Александр Корниенко.

На местных выборах в Украине партия "Слуга народа" не планирует использовать лозунг "Сделаем их вместе", который использовался на выборах в 2019 году.

Об этом глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко сообщил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 29 июля.

Журналист спросил у нардепа, не будут ли основным лозунгом предвыборной кампании слова "Сделаем их вместе в третий раз", и его собеседник ответил: "Нет, точно нет".

"Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, "решим это вместе" – то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие. ...Думаем, что точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами, которые у нас есть. Формы еще мы договариваем, додумываем", – объяснил Корниенко.

По его словам, "в каждом городе будет своя отдельная история".

"Мы же 25 унифицированных кампаний не сделаем. Кто-то будет против действующего мэра бороться, кто-то будет против системы, кто-то будет за что-то, кто-то будет новый, кто-то старый. То есть это история очень индивидуальная", – подчеркнул глава партии.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Одновременно должны состояться довыборы в парламент в округе №208 в Черниговской области. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.

Съезд партии "Слуга народа", на котором рассмотрят подготовку к местным выборам, запланирован на 21 августа.