СМИ назвали кандидатов на должности мэров Харькова, Одессы и Днепра от "Слуги народа"

В Харькове "Слуга народа" собирается выдвинуть в мэры бизнесмена из сферы IT Романа Катеринчика, сообщает "РБК-Украина".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября Фото: depositphotos.com

"Слуга народа" планирует выдвинуть в мэры Одессы одного из фронтменов команды КВН "Одесские джентльмены", предпринимателя Олега Филимонова. Об этом "РБК-Украина" сообщили источники в Офисе президента.

По данным источников, кандидатуру Филимонова одобрил и президент Украины Владимир Зеленский.

В Харькове "Слуга народа" собирается выдвинуть бизнесмена из сферы IT Романа Катеринчика. Его компании Artjoker и Turboseo занимаются веб-разработкой и интернет-рекламой. На последних досрочных выборах в парламент Катеринчик замыкал первую десятку списка "Партии Шария".

Согласно источникам журналистов, негласно в "Слуге народа" признают, что особых надежд на победу Катеринчика не возлагают, но за считанные месяцы найти реальную альтернативу нынешнему мэру Геннадию Кернесу в городе им не удастся.

По словам источников в команде Зеленского, в мэры Днепру планируют выдвинуть главврача Днепропетровской областной больницы имени Мечникова, нынешнего депутата облсовета Сергея Рыженко.

Кроме того, по информации "РБК-Украина", за пост городского головы Черкасс может побороться нардеп Александр Скичко. Ещё одного мажоритарщика – Татьяну Рябуху – "Слуга народа" планирует выдвинуть в Сумах.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.