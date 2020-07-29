"В забавных условиях работаем". Глава "Слуги народа" оценил деятельность в Раде монобольшинства

Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко отметил, что монобольшинство в Верховной Раде "хоронят" каждую неделю.

Оснований для внеочередных выборов в Верховную Раду сейчас нет. Об этом глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 29 июля.

"По состоянию на сейчас все-таки "Слуга народа" является лидирующей силой. По социологии мы до сих пор остаемся на первом месте, общество говорит, что мы лидеры. В парламенте мы – лидирующая сила. Поэтому какие здесь сейчас проводить перевыборы с точки зрения такого мировоззрения? Можно, конечно, искать какие-то юридические основания, но это лишнее, потому что есть коалиция, правительство назначено, Рада собирается", – сказал он.

По словам главы партии, президент Владимир Зеленский "поддерживает то, что Рада должна работать, работать системно, работать монобольшинством".

"И мы работаем. Мы в довольно забавных условиях работаем, когда монобольшинство каждую неделю хоронят, а оно как-то постоянно воскресает", – отметил Корниенко.