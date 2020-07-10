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ПОЛИТИКА

Корниенко рассказал, есть ли у Разумкова конфликт с Офисом президента

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко утверждает, что слухи о конфликте спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с Офисом президента выгодно распускать оппонентам власти.

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Корниенко: Пошла волна статей и месседжей, что кто-то хочет сместить Разумкова, какие-то там интриги... Это все полная ерунда
Корниенко: Пошла волна статей и месседжей, что кто-то хочет сместить Разумкова, какие-то там интриги... Это все полная ерунда
Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 9 июля, что у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова нет конфликта с Офисом президента.

"Нет этого конфликта. По крайней мере я никогда этого конфликта не видел. Я не всегда являюсь секундантом их разговоров, но я часто во время них присутствую. Это абсолютно рабочая атмосфера... Сейчас пошла волна статей и месседжей, что кто-то хочет сместить Разумкова, какие-то там интриги, кого-то там искусственно к нему приставили... Это все полная ерунда. Мы работаем одной командой с руководством Верховной Рады", – заверил Корниенко.

Он отметил, что подобные слухи выгодно распускать некоторым политическим силам.

"Кому? Нашим оппонентам, которые пытаются нам как-то "помочь", – сказал Корниенко.

Журналистка отметила, что когда возникают конфликтные ситуации, политики начинают сразу вспоминать об оппонентах.

"Ну это же политическая работа. А они разве не скажут, что мы виноваты? Если к кому-то [из них] приходят с обыском из прокуратуры, они сразу говорят, что власть на них давит. А там обыски по хозяйственным делам, к которым мы не имеем отношения", – отметил народный депутат. 

Разумков был избран в парламент по списку партии "Слуга народа" (№1 в списке), но сейчас является внефракционным (согласно закону о регламенте, руководство Верховной Рады не входит в состав ни одной фракции).

СМИ периодически сообщают о якобы конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа". Президент, по данным собеседников издания, сказал: "Не нравится – освобождай место".

В конце июня "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что амбиции Разумкова не дают покоя Офису президента, поэтому чтобы контролировать его действия, Банковая якобы назначила в Верховной Раде "смотрящего", им стал глава аппарата парламента Вячеслав Штучный. 

Разумков утверждает, что у него с президентом "нормальные отношения", а все дискуссии носят "рабочий, человеческий, конструктивный характер". Решение уволить его с должности спикер пообещал принять "с большим уважением". 

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, конфликт, Сергей Корниенко, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины
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