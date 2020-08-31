МИД Украины требует от России немедленно освободить задержанных в Крыму крымских татар

В МИД Украины отметили, что Россия продолжает политику притеснения всех несогласных с оккупацией Крыма, от которой больше всего страдают представители крымскотатарского народа.

МИД Украины призвал международное сообщество продолжить защиту прав и свобод жителей Крыма и усилить давление на Россию Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Fаcebook

Министерство иностранных дел Украины требует от России немедленно освободить задержанных сегодня в Крыму крымских татар. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний жителей временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя… Россия системно применяет репрессивный аппарат для преследования и борьбы с журналистами, в том числе гражданскими, и активистами, продолжает политику притеснения всех несогласных с оккупацией, от которой особенно страдают представители крымскотатарского народа", – говорится в комментарии ведомства.

Также в МИД подчеркнули, что на сегодняшний день российские оккупанты незаконно удерживают около 100 граждан Украины. Ведомство требует немедленного их освобождения.

Министерство призвало международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крыма и усилить давление на Россию для прекращения нарушений прав человека на временно оккупированной полуострове.

Среди задержанных сегодня в оккупированном Крыму – корреспондент "Крымской солидарности" и издания "Грани.ру" Айдер Кадыров, активист и муэдзин в мечети Ридван Умеров, активисты Айдер Аблякимов и Энвер Топчи.

В представительстве президента Украины осудили задержание крымских татар.

Следователи главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе открыли уголовное производство по факту обысков в Крыму.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. Последние массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.

По данным заместителя постпреда президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.