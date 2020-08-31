МВД Украины сообщило об открытии уголовного производства по факту обысков в домах крымских татар в Крыму

Следователи главного управления полиции Крыма квалифицировали действия российских оккупантов, которые провели обыски и задержали четырех крымских татар, по статье о нарушении неприкосновенности жилища, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Следователи главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе открыли уголовное производство по факту обысков в домах крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Сегодня утром в Нижнегорском и Советском районах, а также в городе Судак временно аннексированного полуострова оккупанты проводят обыски в домах гражданских журналистов и активистов на глазах у их малолетних детей… Российские силовики приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков, а также автозаке, в котором находятся сотрудники ОМОНа", – говорится в сообщении МВД.

Следователи главного управления полиции Крыма квалифицировали действия российских оккупантов по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

"Виновным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым", – уточнили в МВД.

Среди задержанных сегодня в оккупированном Крыму – корреспондент "Крымской солидарности" и издания "Грани.ру" Айдер Кадыров, активист и муэдзин в мечети Ридван Умеров, активисты Айдер Аблякимов и Энвер Топчи.

В представительстве президента Украины осудили задержание крымских татар.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. Последние массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.

По данным заместителя постпреда президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.