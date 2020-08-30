ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Посольство США призвало Россию прекратить посягать на основные свободы в Крыму

В Международный день жертв насильственных исчезновений, 30 августа, США напомнили России о положении с основными свободами в аннексированном Крыму. Американские дипломаты призвали власти этой страны освободить всех незаконно заключенных украинцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Посольство США в Украине напомнило России о заключенных в Крыму украинцах
Посольство США в Украине напомнило России о заключенных в Крыму украинцах
Фото: depositphotos.com

Посольство США в Украине призвало Россию прекратить посягательства на основные свободы в аннексированном Крыму. Такое заявление дипломаты опубликовали в Twitter 30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений.

В посольстве призвали власти России освободить незаконно заключенных украинцев и прекратить призывать крымчан в российскую армию.

"В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы", – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины 30 августа в своем заявлении также призвало мировое сообщество обратить внимание на факты исчезновения и похищения людей на территории аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса.

После аннексии Крыма Россией 16 марта 2014 года, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.

По информации заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар (по данным переписи населения, которую в Украине проводили в 2001 году, в Крыму проживало 243,4 тыс. крымских татар).

По данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в списке граждан, которых Украина надеется вернуть в ходе обмена с Россией удерживаемыми лицами, значатся 86 крымских политузников.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Это произошло у КПВВ "Майорское" в Донецкой области вскоре после встречи "Нормандской четверки" в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TPT, обнародованном 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена.

Теги: Россия, Крым, похищение, посольство США, аннексия, политзаключенные, дипломаты, обмен удерживаемыми лицами, исчезновение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
Экс-супруг Меган Маркл впервые стал отцом
Экс-супруг Меган Маркл впервые стал отцом
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
  "За...бали". "Ногу свело!" презентовала клип на злобу дня. Видео
"За...бали". "Ногу свело!" презентовала клип на злобу дня. Видео
"Придется чаще водить их на пляж". Шакира показала, как ее муж и дети реагируют на крабов
"Придется чаще водить их на пляж". Шакира показала, как ее муж и дети реагируют на крабов
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
Могилевская: Мне очень грустно
Могилевская: Мне очень грустно
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS