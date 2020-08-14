Люди, ехавшие отдыхать из Украины в Крым, направлялись в "коронавирусный ад" – Кулеба

Министр иностранных Дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о закрытии въезда и выезда из оккупированного Россией Крыма было непростым, оно обусловлено ростом заболеваемости COVID-19 на полуострове.

В запрете въезда и выезда из оккупированного Россией Крыма до конца августа нет никакой политики, это вопрос здравоохранения. Об этом в интервью "UA:Українське радіо" 14 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По нашей информации, в Крыму резко подскочили показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией. А параллельно мы видим, как туристический сезон входит в пиковую фазу и буквально ежедневно росло число граждан, которые двигались с материковой территории Украины в Крым с целью отдыха. Эти люди в буквальном смысле направлялись в "коронавирусный ад" и максимально создавали для себя риски заболеваний", – считает министр.

По его словам, закрытие КПВВ было инициировано Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и это решение было сложным.

"Насколько я понимаю мотивы коллег, которые инициировали это решение, они руководствовались исключительно соображениями защиты здоровья граждан", – отметил Кулеба.

По мнению министра, разговоры о том, что решение о закрытии КПВВ усложнило жизнь людям и дало России повод говорить о нарушении прав крымчан, не имеют под собой оснований.

"Жизнь людям осложнила Россия в 2014 году попыткой незаконной аннексии Крыма. Даже если мы с вами превратимся в ангелов, будем сидеть и сыпать людям на голову манну небесную, Россия все равно будет заявлять о нарушении прав людей, потому что манна падает им на голову, а не в руки. И к этому надо спокойно относиться", – подчеркнул Кулеба.

8 августа на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение запретить с 8.00 9 августа до 8.00 30 августа въезд и выезд из оккупированного Крыма для предотвращения распространения COVID-19. Пропускать намерены только отдельные категории граждан.

12 августа глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров потребовал от Кабинета Министров Украины пересмотреть решение по временному закрытию контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью.