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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Тезис о гуманитарном кризисе с водой в Крыму придумала российская пропаганда – Кулеба

Люди, проживающие в оккупированном Россией Крыму, имеют доступ к воде, а разговоры о гуманитарном кризисе – усиление российского сигнала, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Мы абсолютно уверенно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова
Кулеба: Мы абсолютно уверенно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Полную ответственность за ситуацию в оккупированном Крыму несет Россия. Об этом в интервью "UA:Українське радіо" 14 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он прокомментировал слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что в случае гуманитарной катастрофы Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Россией Крым.

"Регистрируйся в базе данных как украинец и получи бидон воды? Надо всегда идеи привязывать к технической возможности их реализации. Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет. Тезис о гуманитарном кризисе придумала российская пропаганда, для того чтобы убеждать мир, что надо подать в Крым воду", – подчеркнул министр

По его информации, нехватку воды испытывают российские военные базы на оккупированном полуострове и тяжелая промышленность. Люди имеют доступ к воде. Поэтому повторение нарратива о гуманитарном кризисе, по мнению Кулебы, – "это усиление российского сигнала".

"Безусловно, если начнут страдать люди, нужно будет думать, как мы можем им помочь. Но я хочу подчеркнуть очень четко, что, согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Точка. И поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова", – заявил министр иностранных дел.

7 августа премьер-министр Украины заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

"Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым – медикаментами, едой и так далее", – сказал Шмыгаль.

Шмыгаль 11 июня говорил, что "восстановление поставки [воды] через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит и это не является предметом какого-то торга".

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, вода, Северо-Крымский канал, Дмитрий Кулеба
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