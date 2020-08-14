В аннексированном Крыму пьяный водитель без прав сбил троих детей. Погибла четырехлетняя девочка

13 августа в Джанкойском районе аннексированного Крыма водитель без прав в состоянии алкогольного опьянения сбил детей на тротуаре, одна из пострадавших – четырехлетняя девочка – погибла.

Оккупационные власти Крыма проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла четырехлетняя девочка и еще двое несовершеннолетних пострадали. ДТП произошло 13 августа в 19.30 в селе Новосельцево Джанкойского района, сообщило так называемое министерство внутренних дел по Республике Крым.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-210740, двигаясь со стороны автодороги Светлое – Новосельцево в направлении автодороги Азовское – Любимовка, совершил наезд на насыпь грунта, после чего выехал на тротуар и наехал на детей 2010-го, 2016-го и 2018 годов рождения.

Представители оккупационной власти установили, что водитель находился в состоянии опьянения, не имел при себе водительского удостоверения, в 2016 году Джанкойским районным судом был лишен права управления сроком на 18 месяцев.