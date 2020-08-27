В ОРДЛО и в Крыму к задержанным применяют пытки и запугивание – отчет ООН

Среди пыток, которые применялись к задержанным в ОРДЛО, были, в частности, лишение пищи, воды и сна, а также имитация казни, говорится в отчете верховного комиссара ООН по правам человека. Пытают людей и в оккупированном Крыму, сказано в документе.

На оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Россией Крыму пытают и запугивают задержанных. Об этом сказано в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном 27 августа.

В ОРДЛО "пытки и запугивания лиц, задержанных в связи с конфликтом, обычно имели место во время задержания и в период административного задержания, когда лицо содержат без связи с внешним миром", этим занимались боевики, представители "полиции" и "МГБ".

"УВКПЧ задокументировало случаи, когда задержанных били, душили, лишали пищи, воды, сна или возможности пользоваться туалетом, а также подвергали ударам электрическим током, пыткам положением, имитации казни и другим формам пыток. Среди задокументированных форм запугивания были угрозы казнью, пытками и сексуальным насилием, часто также в отношении родственников задержанных, и угрозы предъявления дополнительных "обвинений" в совершении тяжких преступлений", – говорится в докладе.

Относительно ситуации в Крыму представители ООН привели ряд примеров, когда к задержанным применялись пытки.

"В двух показательных делах граждане Украины, изначально задержанные по обвинению в участии в украинских диверсионных группах, отправленных в Крым для совершения террористических актов, были впоследствии приговорены к лишению свободы по другим обвинениям. 18 мая 2017 года одного из обвиняемых приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению, связанному с хранением наркотиков. Он заявил в суде, что сотрудники ФСБ применяли к нему пытки и заставили дать перед камерой признательные показания в отношении самого себя, которые были представлены в качестве доказательства. Он также жаловался, что наркотики, найденные в его автомобиле, были подброшены ФСБ", – отмечается в докладе.

Речь идет о жителе Харьковской области Владимире Присиче, который в РФ проходил по делу "украинских диверсантов" в Крыму и отбывал срок в колонии в Кабардино-Балкарии. Он уже вернулся в Украину.

Доклад о периоде с 14 апреля 2014 года по 13 апреля 2020 года основан на работе в Украине мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.