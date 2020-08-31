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В Нидерландах сегодня начинается очередной этап слушаний дела о крушении MH17

Очередной блок судебных слушаний по делу об авиакатастрофе в небе над оккупированной частью Донбасса самолета Boeing рейса MH17 в 2014 году продлится до 4 сентября.

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Слушания проходят в судебном комплексе Схипхол
Слушания проходят в судебном комплексе Схипхол
Фото: courtmh17.com

Сегодня в Нидерландах начинается очередной блок судебных слушаний по делу сбитого в небе над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing рейса MH17. Об этом сообщается на сайте Окружного суда Гааги.

Слушания будут продолжаться до 4 сентября.

Главной темой этих слушаний станут требования компенсации со стороны родственников погибших. Также будет рассмотрен вопрос дополнительного расследования, о чем просила защита одного из четырех обвиняемых – Олега Пулатова.

Слушания проходят в судебном комплексе Схипхол возле Амстердама.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. 

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

В июле 2020 года Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

В Совете Федерации РФ "выразили недоумение" в связи с решением правительства Нидерландов.

Украинские власти не исключили, что Киев присоединится к иску Нидерландов в ЕСПЧ.

15 июля ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов. В стране считают, что Россия нарушила три статьи Европейской конвенции по правам человекаст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Кроме этого, на рассмотрении ЕСПЧ уже есть индивидуальные иски от родственников жертв крушения рейса MH17.

Теги: Нидерланды, авиакатастрофа, Донбасс, Игорь Гиркин, MH17, Бук, расследование, суд, Олег Пулатов, компенсация
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