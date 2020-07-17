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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

"Будьте мужчиной". Родители погибшего в катастрофе MH17 требуют от Путина взять ответственность за сбивание самолета

Супруги Силена и Роб Фредрикс, потерявшие при крушении рейса MH17 сына, считают, что именно действия президента России Владимира Путина создали ситуацию, при которой стала возможна эта катастрофа.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области
Фото: EPA

Семья Фредриксов, которая потеряла сына в катастрофе рейса MH17 на Донбассе, считает главным виновником крушения самолета президента России Владимира Путина. Об этом они рассказали в интервью "Укринформу".

Силена и Роб Фредрикс – родители 23-летнего Брайса Фредрикса, который в 2014 году погиб в катастрофе MH17 вместе со своей девушкой Дейзи. Пара встречалась три года, два из них они жили вместе в доме родителей Брайса. Рейсом MH17 они как раз отправились в отпуск, после которого планировали искать для себя отдельное жилье.

Супруги рассказывают, что, как только узнали о катастрофе, были уверены: их сын не выжил.

"Я просила коллег проверить, действительно ли произошла катастрофа. И они сказали: да, "Малазийские авиалинии"... И тогда я осознала: это все... конец. Я не имела никакой надежды. Не было надежды", – вспоминает Силена.

Паре передали вещи детей, которые уцелели в катастрофе: некоторую одежду, сумку Дейзи, кошелек и браслет, который Силена подарила погибшей. Спустя три года после катастрофы Силена сделала себе татуировку "Брайс и Дейзи".

"Это тату очень много значит для меня. Иногда, когда мне очень грустно, я делаю вот так – прислоняю руку с их именами близко к сердцу и как будто чувствую их рядом", – рассказала женщина.

Пара уверена, что к катастрофе самолета причастна Россия.

"Мы целиком и полностью доверяем международной совместной следственной группе. Все, что идет от них, – правда. Я уверена в этом, и нет никаких сомнений. Альтернативные версии трагедии тоже рассматривались... Но мы уверены: это невозможно, даже если Россия отрицает свою причастность к трагедии и указывает на Украину", – отметила Силена.

По словам супругов, именно действия Путина создали ситуацию, при которой стала возможна эта катастрофа.

"Путин. Он знал все. Люди с оружием выполняют его приказы. Россия не может признаться, сказать: мы сделали это. Потому что если они скажут "извините", то весь мир будет знать, что они были в Украине, в частности, я имею в виду ситуацию с Крымом. И это проблема", – отмечает Роб.

По поводу роли Украины в трагедии супруги считают, что необходимо было закрыть воздушное пространство, но не обвиняют Украину в случившемся.

"Украина не закрыла воздушное пространство, но она не виновата в том, что другие люди сбили МН17. Это две разные вещи", – считает Роб.

Пара положительно отнеслась к иску Нидерландов против России и считает, что такие действия поддерживают семьи, чьи родные погибли в катастрофе. Также они уверены, что Россия должна признать свою вину в инциденте.

"Единственное, о чем могу просить Путина – это быть честным. Все уже знают, кто виновник, так возьмите на себя ответственность! Будьте мужчиной", – отмечает Силена.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Дело рассматривает суд в Гааге, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Теги: Россия, Владимир Путин, авиакатастрофа, Донбасс, MH17
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