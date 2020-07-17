"Будьте мужчиной". Родители погибшего в катастрофе MH17 требуют от Путина взять ответственность за сбивание самолета

Супруги Силена и Роб Фредрикс, потерявшие при крушении рейса MH17 сына, считают, что именно действия президента России Владимира Путина создали ситуацию, при которой стала возможна эта катастрофа.

Семья Фредриксов, которая потеряла сына в катастрофе рейса MH17 на Донбассе, считает главным виновником крушения самолета президента России Владимира Путина. Об этом они рассказали в интервью "Укринформу".

Силена и Роб Фредрикс – родители 23-летнего Брайса Фредрикса, который в 2014 году погиб в катастрофе MH17 вместе со своей девушкой Дейзи. Пара встречалась три года, два из них они жили вместе в доме родителей Брайса. Рейсом MH17 они как раз отправились в отпуск, после которого планировали искать для себя отдельное жилье.

Супруги рассказывают, что, как только узнали о катастрофе, были уверены: их сын не выжил.

"Я просила коллег проверить, действительно ли произошла катастрофа. И они сказали: да, "Малазийские авиалинии"... И тогда я осознала: это все... конец. Я не имела никакой надежды. Не было надежды", – вспоминает Силена.

Паре передали вещи детей, которые уцелели в катастрофе: некоторую одежду, сумку Дейзи, кошелек и браслет, который Силена подарила погибшей. Спустя три года после катастрофы Силена сделала себе татуировку "Брайс и Дейзи".

"Это тату очень много значит для меня. Иногда, когда мне очень грустно, я делаю вот так – прислоняю руку с их именами близко к сердцу и как будто чувствую их рядом", – рассказала женщина.

Пара уверена, что к катастрофе самолета причастна Россия.

"Мы целиком и полностью доверяем международной совместной следственной группе. Все, что идет от них, – правда. Я уверена в этом, и нет никаких сомнений. Альтернативные версии трагедии тоже рассматривались... Но мы уверены: это невозможно, даже если Россия отрицает свою причастность к трагедии и указывает на Украину", – отметила Силена.

По словам супругов, именно действия Путина создали ситуацию, при которой стала возможна эта катастрофа.

"Путин. Он знал все. Люди с оружием выполняют его приказы. Россия не может признаться, сказать: мы сделали это. Потому что если они скажут "извините", то весь мир будет знать, что они были в Украине, в частности, я имею в виду ситуацию с Крымом. И это проблема", – отмечает Роб.

По поводу роли Украины в трагедии супруги считают, что необходимо было закрыть воздушное пространство, но не обвиняют Украину в случившемся.

"Украина не закрыла воздушное пространство, но она не виновата в том, что другие люди сбили МН17. Это две разные вещи", – считает Роб.

Пара положительно отнеслась к иску Нидерландов против России и считает, что такие действия поддерживают семьи, чьи родные погибли в катастрофе. Также они уверены, что Россия должна признать свою вину в инциденте.

"Единственное, о чем могу просить Путина – это быть честным. Все уже знают, кто виновник, так возьмите на себя ответственность! Будьте мужчиной", – отмечает Силена.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Дело рассматривает суд в Гааге, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.