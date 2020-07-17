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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

МИД Украины призвал Россию признать вину за крушение рейса MH17

Украина предпринимает меры для привлечения России к ответственности за крушение рейса MH17 в Международном суде ООН, подчеркнули в Министерстве иностранных дел.

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При крушении MH17 погибли 298 человек
При крушении MH17 погибли 298 человек
Фото: EPA

Украина призывает Российскую Федерацию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю шестой годовщины авиакатастрофы.

"Сегодня, в день трагической годовщины крушения самолета "Малайзийских авиалиний" МН17 в небе над Украиной, наши мысли с родственниками и близкими погибших. Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для восстановления справедливости и наказания виновных в этом ужасном преступлении. Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности", – подчеркнули в МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Украина "принимает меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к крушению рейса МН17".

"Важным шагом в этой связи также является обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения этого государства к ответственности за его роль в крушении МH17. Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюцию Совета Безопасности ООН №2166, и сотрудничать со следствием.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Дело рассматривает суд в Гааге, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Теги: Россия, Украина, терроризм, МИД Украины, авиакатастрофа, MH17
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