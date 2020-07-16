В Евросоюзе ожидают, что Россия примет ответственность за авиакатастрофу рейса MH17

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил надежду, что Россия будет "всесторонне сотрудничать" с целью установить всех ответственных за крушение самолета "Малайзийских авиалиний" в 2014 году на Донбассе.

Европейский союз ожидает, что Россия признает свою причастность к авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Его позицию озвучила 16 июля пресс-служба Евросоюза, она посвящена шестой годовщине крушения самолета, которое произошло 17 июля.

"Европейский союз вновь заявляет, что в полной мере поддерживает все усилия по установлению истины, достижению справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 и их ближайших родственников, а также по привлечению виновных к ответственности... Европейский союз принимает к сведению все предпринятые в связи с этим шаги и ожидает, что Россия примет ответственность и будет всесторонне сотрудничать в рамках усилий по установлению ответственных", – говорится в заявлении.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

В июле 2020 года Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве Нидерландов проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

В Совете Федерации РФ "выразили недоумение" в связи с решением правительства Нидерландов.