Зеленский сделал заявление в годовщину катастрофы рейса MH17. Его раскритиковали за то, что он не упомянул Россию

В заявлении по случаю шестой годовщины катастрофы пассажирского самолета Boeing 777 на Донбассе президент Владимир Зеленский отметил, что с начала расследования Украина показала себя надежным международным партнером, заинтересованным в правде.

Зеленский: Справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших Фото: EPA

17 июля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook заявление по случаю годовщины катастрофы пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом.

"С начала расследования этой трагедии Украина показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде", – написал глава государства.

Он напомнил, что 9 марта в Нидерландах начался судебный процесс против вероятных виновников преступления.

"Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание. Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших", – отметил Зеленский.

В комментариях под постом президента раскритиковали за то, что он не упомянул в заявлении Россию.

"Ой, а кто же это сбил самолет? А кто-то", – написал эксперт по рекрутингу Сергей Марченко.

"Какая катастрофа? Это был теракт! Катастрофой для страны стали прошлогодние выборы! А где слова о стране-оккупанте, которой принадлежал "Бук"? Надо наконец прекратить молчать и зализывать задницу П...йлу", – отметил бывший народный депутат от "Свободы" Игорь Мирошниченко.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Дело рассматривает суд в Гааге, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.