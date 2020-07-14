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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Bellingcat назвали фамилию задержанного в Киеве "куратора" боевиков "ДНР"

Арестованного судом в Киеве гражданина Украины, который, по версии следствия, выполнял на Донбассе задачи российских спецслужб и может быть причастным к крушению MH17, зовут Андрей Кунавин. По данным группы Bellingcat, он являлся "политическим решалой", налаживавшим связи боевиков с элитой в Москве.

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В деле о крушении малайзийского самолета может появиться важный свидетель
В деле о крушении малайзийского самолета может появиться важный свидетель
Фото: ЕРА

Расследовательская группа Bellingcat установила личность задержанного в Киеве мужчины, который, возможно, станет ключевым свидетелем в суде по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на Донбассе. Об этом 14 июля сообщает "Радіо Свобода".

Имя человека, которого Служба безопасности Украины называет "куратором" боевиков "ДНР", – Андрей Кунавин, утверждает журналист Bellingcat Христо Грозев.

"Это гражданин Украины. У него криминальное прошлое. 10 лет назад, например, были у него проблемы с законом. И у него есть связи как с криминальным миром, с людьми, которые находятся под международными санкциями из-за их криминальной деятельности, так и с элитой в Москве. Можно его назвать политическим решалой, который мог найти связь между уголовным и политическим миром", – сказал Грозев.

Скриншот: bellingcat.com
Скриншот: bellingcat.com

В перехваченных СБУ разговорах Кунавин ссылается на тогдашнего помощника президента России Владислава Суркова и директора ФСБ России Александра Бортникова. Его собеседники, генерал-майор ГРУ Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и другой обвиняемый по делу MH17, гражданин Украины Леонид Харченко (позывной Крот), верят ему и разговаривают с ним с уважением, отметили в Bellingcat.

"Это будет источник информации. Он общался тесно с ключевыми обвиняемыми. И он по крайней мере знал, что происходит по поводу их отношений с элитой в Москве. Насколько он решал и влиял на решения, этого мы еще не можем сказать. Возможно, он просто использовал свои контакты. Но сам факт, что и Дубинский, и Харченко разговаривают с ним, как будто он какой-то влиятельный человек. Поэтому в любом случае это ключевой свидетель, который даст информацию о том, что называется "цепочкой власти". То есть он должен быть человеком, который в курсе, как принимались решения и на персональном, и на структурном уровне, кто мог помочь оружием или персоналом этим сепаратистским лидерам", – проанализировал записи Грозев.

Показания Кунавина могут помочь следствию в Нидерландах довести "цепочку" обвиняемых по делу MH17 до самого высокопоставленного чиновника, давшего разрешение на получение "Бука" сепаратистами, считает расследователь.

7 июля СБУ сообщила о задержании в Киеве гражданина К., руководившего агентурной сетью, которая должна была устроить ряд терактов и диверсий на подконтрольной украинскому правительству территории. 9 июля суд в Киеве арестовал мужчину на два месяца.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: граждане России Игорь Гиркин, Олег Пулатов и Дубинский, а также гражданин Украины Харченко.

Теги: Россия, СБУ, Нидерланды, арест, Владислав Сурков, сепаратисты, MH17, Бук, ДНР, Александр Бортников, война в Украине, Bellingcat, Сергей Дубинский, Леонид Харченко, Христо Грозев, Андрей Кунавин
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