Суд арестовал задержанного в Киеве куратора боевиков "ДНР"

Арестованный киевским судом гражданин Украины, по версии следствия, принимал активное участие в создании "разведывательного управления ДНР" и выполнял задачи российских спецслужб.

В СБУ считают, что арестованный участвовал в создании "разведывательного управления ДНР" Фото: dan-news.info

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога гражданина Украины, причастного к созданию "разведывательного управления" оккупационной администрации РФ в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 9 июля.

7 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина К., руководившего агентурной сетью, которая должна была устроить ряд терактов и диверсий на подконтрольной украинскому правительству территории.

Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

По данным следствия, мужчина принимал активное участие в создании "разведывательного управления ДНР" и выполнял задания спецслужб РФ. В частности, он руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была совершить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории.

Проводится досудебное расследование.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.