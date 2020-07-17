Великобритания призвала Россию сотрудничать в расследовании крушения Boeing MH17

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал Россию полноценно способствовать судебному расследованию дела о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.

В результате крушения самолета Boeing 777 погибли 298 человек Фото: ЕРА

Великобритания призвала Россию оказывать полноценное содействие в расследовании крушения пассажирского самолета Boeing 777 рейсом MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Мы поддерживаем продолжающееся судебное разбирательство в Нидерландах, чтобы обеспечить правосудие для жертв трагедии и их близких. Призываем Россию к всестороннему сотрудничеству", – отметил Рааб.

Today, we remember that 6 years ago flight #MH17 was shot down & 298 people tragically lost their lives, including 10 citizens. We support the ongoing trial in the Netherlands to deliver justice for those who died & for their loved ones, and call on Russia to cooperate fully — Dominic Raab (@DominicRaab) July 17, 2020

Министр напомнил, что 17 июля шесть лет назад в результате крушения самолета Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, трагически погибли 298 человек, в том числе 10 граждан Великобритании.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту пассажиры (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Дело рассматривает суд в Гааге, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.