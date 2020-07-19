Европейские аналитики насчитали 260 российских фейков о катастрофе MH17

Спустя шесть лет после гибели рейса MH17 непрерывная кампания по дезинформации, направленная на то, чтобы скрыть ответственность Кремля за эту трагедию, продолжается. Об этом говорится в исследовании сайта EUvsDisinfo.

В информационной базе с 2014 года накоплено уже более 260 случаев кремлевской дезинформации вокруг дела MH17. Об этом 17 июля написал европейский аналитический сайт EUvsDisinfo.

Спустя шесть лет непрерывная прокремлевская кампания по дезинформации, направленная на то, чтобы скрыть ответственность Кремля за эту трагедию, продолжается. Тем не менее, по мере того, как выявляются все больше и больше доказательств прямого участия России, дезинформационая кампания, по всей видимости, цепляется за соломинку", – утверждают авторы статьи.

Среди наиболее нелепых фейков EUvsDisinfo отмечает позитивную реакцию МИД России на вышедшую в Малайзии книгу о том, что еврейские антихристы-иллюминаты якобы причастны к гибели двух самолетов Malaysia Airlines – MH17 и MH370. В последнее время, подчеркнули аналитики, появились попытки связать процесс по делу о крушении самолета на Донбассе с коронавирусом, сказано в публикации, а непосредственно перед началом суда в Нидерландах на свет появились "новые сенсационные утечки" об отсутствии ракетных систем "Бук" в районе катастрофы.

"Ни одна ложь не выглядит банальной в долгой игре Кремля по запутыванию и отрицанию", – подчеркивается в материале.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.