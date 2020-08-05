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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Катастрофа MH17. РФ получила уведомление от ЕСПЧ об иске Нидерландов

В минюсте России заявили, что процедура рассмотрения иска Нидерландов против РФ в Европейском суде по правам человека из-за сбитого на Донбассе самолета рейса MH17 пока не определена.

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ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против РФ 15 июля
ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против РФ 15 июля
Фото: EPA

Россия получила официальное уведомление от Европейского суда по правам человека о поданном против нее иске Нидерландов из-за сбитого в небе над Донбассом самолета Boeing рейса MH17. Об этом агентству ТАСС сообщили в минюсте РФ 5 августа.

В ведомстве заявили, что судебный состав и процедура рассмотрения иска в ЕСПЧ пока не определены и "какие-либо процессуальные сроки для властей РФ не установлены".

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. 

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

В июле 2020 года Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

В Совете Федерации РФ "выразили недоумение" в связи с решением правительства Нидерландов.

Украинские власти не исключили, что Киев присоединится к иску Нидерландов в ЕСПЧ.

15 июля ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов. В стране считают, что Россия нарушила три статьи Европейской конвенции по правам человекаст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Кроме этого, на рассмотрении ЕСПЧ уже есть индивидуальные иски от родственников жертв крушения рейса MH17.

Теги: Россия, ЕСПЧ, Нидерланды, Донбасс, MH17, война в Украине
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