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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

В судебном процессе по делу МН17 хотят выступить 76 родственников погибших – адвокат

316 членов семей жертв катастрофы МН17 хотят подать иски о получении компенсации, 76 человек собираются выступить в суде лично или посредством видеосвязи. Об этом на процессе в Нидерландах заявил адвокат Петер Лангстрат.

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В Нидерландах возобновились слушания на процессе по делу о гибели малайзийского пассажирского самолета
Фото: ЕРА

В судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 собираются выступить 76 родственников погибших. Об этом 31 августа на заседании суда в Нидерландах заявил адвокат родных погибших Петер Лангстрат, информирует "Интерфакс-Украина".

По данным защитника, 66 человек хотят выступить непосредственно в судебном комплексе Схипхол, 10 – из других мест посредством видеосвязи.

Он уточнил, что 55 человек хотят выступить на нидерландском языке, 20 – на английском и один – на немецком.

Лангстрат предположил, что, если каждый из желающих родственников будет говорить 15–20 минут, с учетом времени на то, чтобы занять место в зале, и на "возможные эмоциональные моменты", для каждого выступающего необходимо зарезервировать 25–30 минут. Таким образом, в день сможет выступить 10 человек, подсчитал адвокат.

Кроме того, по его словам, уже 316 человек заявили, что хотят подать иски с целью компенсации.

"Это предварительные числа, и мы не исключаем, что они могут измениться", – добавил Лангстрат.

Другой представитель родственников погибших Арлетте Схейнс заявила, что участие родственников в суде необходимо, поскольку каждый виновный в трагедии "несет индивидуальную ответственность за то, что он сделал".

"Они хотят справедливости. Для них это самое важное, а компенсация – просто один из инструментов справедливости. Они хотят знать правду – что на самом деле случилось в тот день", – сказала адвокат.

Она также сообщила о намерении сотрудничать с украинской адвокатской фирмой с целью ознакомления с украинским законодательством в части выплаты компенсации, так как преступление было совершено на территории Украины.

"Мы будем сотрудничать с украинскими специалистами в этом вопросе для того, чтобы определиться с исками. Украинское законодательство будет основой для суда с тем, чтобы определиться с возможной компенсацией", – пояснила Схейнс.

Адвокат предположила, что иски о взыскании компенсаций могут быть поданы в суд в феврале 2021 года.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Сегодня в Нидерландах начался очередной блок судебных слушаний по делу MH17. Они будут продолжаться до 4 сентября. Главной темой на этой неделе станут требования компенсации со стороны родственников погибших.

Теги: Нидерланды, Амстердам, MH17, жертвы, выплаты, адвокат, суд, компенсация
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