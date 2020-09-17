На местных выборах "Слугу народа" готовы поддержать 16% украинцев – опрос

За кандидатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Европейской солидарности" на местных выборах готовы проголосовать больше 11% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

На местных выборах кандидатов от "Слуги народа" в областные советы готовы поддержать 16% украинцев, которые намерены принять участие в голосовании и определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 17 сентября.

"В этом исследовании представлен агрегированный рейтинг партий на местных выборах, который представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Респондент выбирал из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве – городского совета). Совокупно в рейтинг попало 65 различных партий, из которых подавляющее большинство – местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов", – пояснили социологи.

В тройке лидеров "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую готовы поддержать 11,9% респондентов, и "Европейская солидарность" – 11,3%.

Следом идет "Батьківщина" – 8,2%, а также партия "За майбутнє" – 5,8%.

Остальные партии имеют меньше 5% поддержки: Радикальная партия – 4,7%, УДАР – 3,7%, "Свобода" – 3,3%, Партия Шария – 2,8%, представленный в парламенте "Голос" – 2,2%, "Пропозиція" и "Перемога Пальчевського" – по 2,1%, "Наш край" – 2%, "Сила и честь" – 1,5%, "Самопоміч" – 1,2%.

Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включенных в список для исследования, составил 21,2%.

Опрос проводился с 12-го по 15 сентября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.