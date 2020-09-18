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"Работать с киевлянами и для киевлян". Кличко объявил, что УДАР идет на выборы

Мэр Киева и лидер партии УДАР Виталий Кличко заявил, что в 2014 году его команда приняла Киев в ситуации, когда бюджет столицы был меньше, чем ее долг.

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Виталий Кличко: Бюджет этого года уже 60 млрд гривен! Поэтому главное не отступать от принципов и всегда помнить, что тебя выбрали люди
Виталий Кличко: Бюджет этого года – уже 60 млрд гривен! Поэтому главное – не отступать от принципов и всегда помнить, что тебя выбрали люди
Фото: kiev.klichko.org

Лидер партии УДАР и мэр Киева Виталий Кличко заявил 18 сентября на собрании Киевской городской местной организации политической партии о выдвижении команды в Киевский городской совет, сообщает сайт политика.

"Сегодня мы собрались в таком хорошем месте. И с достойными намерениями. Чтобы заявить, что УДАР, наша команда идет на выборы в Киевсовет. Идет, чтобы и в дальнейшем изменять столицу! Мы не даем пустых обещаний, потому что выполняем то, что планируем. Мы понимаем свою ответственность перед киевлянами. И поэтому работаем исключительно с киевлянами и для киевлян. И я благодарен за доверие и за поддержку каждому жителю нашего города. Без поддержки людей, без их замечаний, и без критики также – мы не сделали бы в Киеве того, что уже есть на сегодняшний день", – сказал Кличко.

Он перечислил сделанное в столице за последние годы: капитальный ремонт почти 1100 км дорог, обновление 47 мостов и путепроводов, практически заново возведенные Шулявский и Борщаговский путепроводы, путепроводы на Богатырской, Русановский мост, а также напомнил, что до конца этого года Киев получит 200 новых современных автобусов.

"В конце следующего года сдадим две новые станции метро на Виноградарь. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход! Что бы ни говорили и как бы ни манипулировали некоторые силы. И начнем строительство метро на Троещину! Не прекращаем и строительство и реконструкцию школ и детсадов, ремонты и оснащение городских больниц, обновление парков и скверов. Вместе с общественностью мы спасли не одну зеленую зону от застройки. Из исторического центра города сделали настоящую туристическую жемчужину: возвели пешеходно-велосипедный мост, обновили парк "Владимирская горка", Аллею художников, часть Пейзажной аллеи, возвели лестницу на Подол", – заявил Кличко.

Мэр Киева отметил, что сейчас часть ресурсов приходится вкладывать в борьбу с распространением COVID-19. И напомнил, что в 2014 году его команда начинала с того, что бюджет столицы был меньше, чем долг города.

"Долг тогда составлял 25 млрд гривен. А бюджет – 18 млрд. Киев был на грани банкротства. И мы вытащили столицу из долговой ямы, начали изменения в Киеве. Бюджет этого года – уже 60 млрд гривен! Поэтому главное – не отступать от принципов и всегда помнить, что тебя выбрали люди. Ты работаешь для них. И не должен их разочаровать! У нас есть опыт и успех воплощенных проектов. У нас есть много планов, которые мы обязательно реализуем, потому что знаем, что и как нужно делать", – сказал политик.

Он добавил, что верит в свою команду и собирается сделать Киев успешной европейской столицей. 

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Виталий Кличко, УДАР, Киевсовет, политика, местные выборы, партия
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