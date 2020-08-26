УДАР выразил поддержку белорусскому народу в отстаивании свободы, демократии и достоинства

Украинскому народу также пришлось пережить испытания – оккупацию Крыма и войну, развязанную Россией на востоке Украины, заявила представительница львовского отделения политсилы, депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Юринец.

Оксана Юринец: События в Беларуси свидетельствуют о том, что мы живем в период больших геополитических изменений и стоим на пороге новых угроз и вызовов Фото: klichko.org

Политическая партия УДАР солидарна с народом Беларуси, заявила представительница львовского отделения политсилы, депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Юринец на сегодняшнем съезде, сообщает сайт партии.

"Сегодняшние события в Беларуси свидетельствуют о том, что мы живем в период больших геополитических изменений и стоим на пороге новых угроз и вызовов. УДАР солидарен с народом Беларуси в отстаивании свободы, демократии и человеческого достоинства", – сказала Юринец.

Политик отметила, что украинскому народу также пришлось пережить испытания – оккупацию Крыма и войну, развязанную Россией на востоке Украины. Она убеждена, что способность Украины давать решительный отпор внешним угрозам зависит и от результатов местных выборов.

"Только достойные люди должны представлять интересы граждан на местах и преодолеть то недоверие к власти, которое царит сегодня в обществе. Вопросы образования, качественного медицинского обслуживания, роста благосостояния людей – это не просто условия имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС – это часть высоких европейских стандартов, которые должны почувствовать украинцы. И новая местная власть здесь является определяющей. Мир не ждет аутсайдеров, мир очень быстро меняется. Появляются новые вызовы, например, пандемия. И здесь наш лидер, мэр Киева Виталий Кличко показал, как должна действовать власть, как правильно коммуницировать с обществом и вместе противодействовать опасности. Сильные, профессиональные, преданные управленцы на местах – наша цель и залог сильной Украины. Я верю в особое предназначение Украины в XXI веке. Верю в силу каждого, кто идет бок о бок с УДАР на местных выборах", – заявила Юринец.

Она добавила, что УДАР в парламенте был "локомотивом", который работал над получением Украиной безвиза с Европейским союзом и активно участвовал в переговорах по расширению сотрудничества с НАТО.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Протесты продолжаются по сегодняшний день.