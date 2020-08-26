ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

УДАР выразил поддержку белорусскому народу в отстаивании свободы, демократии и достоинства

Украинскому народу также пришлось пережить испытания – оккупацию Крыма и войну, развязанную Россией на востоке Украины, заявила представительница львовского отделения политсилы, депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Юринец.

Оксана Юринец: События в Беларуси свидетельствуют о том, что мы живем в период больших геополитических изменений и стоим на пороге новых угроз и вызовов
Оксана Юринец: События в Беларуси свидетельствуют о том, что мы живем в период больших геополитических изменений и стоим на пороге новых угроз и вызовов
Фото: klichko.org

Политическая партия УДАР солидарна с народом Беларуси, заявила представительница львовского отделения политсилы, депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Юринец на сегодняшнем съезде, сообщает сайт партии.

"Сегодняшние события в Беларуси свидетельствуют о том, что мы живем в период больших геополитических изменений и стоим на пороге новых угроз и вызовов. УДАР солидарен с народом Беларуси в отстаивании свободы, демократии и человеческого достоинства", – сказала Юринец.

Политик отметила, что украинскому народу также пришлось пережить испытания –  оккупацию Крыма и войну, развязанную Россией на востоке Украины. Она убеждена, что способность Украины давать решительный отпор внешним угрозам зависит и от результатов местных выборов.

"Только достойные люди должны представлять интересы граждан на местах и преодолеть то недоверие к власти, которое царит сегодня в обществе. Вопросы образования, качественного медицинского обслуживания, роста благосостояния людей – это не просто условия имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС – это часть высоких европейских стандартов, которые должны почувствовать украинцы. И новая местная власть здесь является определяющей. Мир не ждет аутсайдеров, мир очень быстро меняется. Появляются новые вызовы, например, пандемия. И здесь наш лидер, мэр Киева Виталий Кличко показал, как должна действовать власть, как правильно коммуницировать с обществом и вместе противодействовать опасности. Сильные, профессиональные, преданные управленцы на местах – наша цель и залог сильной Украины. Я верю в особое предназначение Украины в XXI веке. Верю в силу каждого, кто идет бок о бок с УДАР на местных выборах", – заявила Юринец.

Она добавила, что УДАР в парламенте был "локомотивом", который работал над получением Украиной безвиза с Европейским союзом и активно участвовал в переговорах по расширению сотрудничества с НАТО.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Протесты продолжаются по сегодняшний день.

Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, УДАР, Беларусь, Оксана Юринец, съезд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"
Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"
Имбирный с мятой и зеленый с лимоном. Бундхен рассказала о семейной традиции чаепития
Имбирный с мятой и зеленый с лимоном. Бундхен рассказала о семейной традиции чаепития
"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс
"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс
Могилевская поделилась снимком из гримерки
Могилевская поделилась снимком из гримерки
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре
Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре
Малахова обнародовала фото своей машины, на капот которой опустился боллард
Малахова обнародовала фото своей машины, на капот которой опустился боллард
"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике
"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике
Поклонники приняли 44-летнюю Уизерспун за ее 20-летнюю дочь
Поклонники приняли 44-летнюю Уизерспун за ее 20-летнюю дочь
  "Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
  "Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
"Так хочу сделать его счастливым". Жена 54-летнего Павлика рассказала, какой подарок планирует вручить супругу на его 60-летие
"Так хочу сделать его счастливым". Жена 54-летнего Павлика рассказала, какой подарок планирует вручить супругу на его 60-летие
Никитюк на фото "соединила" тело коллеги со своим
Никитюк на фото "соединила" тело коллеги со своим
50-летняя Шиффер в платье в сеточку эффектно задула свечи на торте
50-летняя Шиффер в платье в сеточку эффектно задула свечи на торте
Тодоренко стала ведущей "Орел и решка. Россия"
Тодоренко стала ведущей "Орел и решка. Россия"
Умер 103-летний отец Спилберга
Умер 103-летний отец Спилберга
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS