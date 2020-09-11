Объединению демократических сил на выборах в Киеве мешает "чублення" партий "Голос" и УДАР – политолог

Пока избиратели видят только попытки "Голоса" и УДАР доказать, что они чего-то стоят сами по себе, а не создать единый демократический мощный кулак, заявила журналистка и политолог Янина Соколовская.

Соколовская заявила, что в Киеве сохраняется интрига из-за расконсолидованности и других демократических партий Фото: politnavigator.net

Объединению демократических сил в Киеве вокруг партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" мешают "чублення" между собой политических сил "Голос" и УДАР. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявила журналистка и политолог Янина Соколовская.

Эксперт отметила, что главная интрига выборов в Киеве – кто пойдет во главе списка "Европейской солидарности" – Марина Порошенко или Петр Порошенко, и объединятся ли вокруг "Европейской солидарности" демократические силы – сохраняется из-за расконсолидованности других демократических партий.

"Пока мы видим только "чублення" и попытки "Голоса" и УДАР доказать, что они чего-то стоят сами по себе, а не создать единый демократический мощный кулак", – заявила Янина Соколовская.

В июне "Европейская солидарность" предложила мэру Киева Виталию Кличко возглавить список политсилы на выборах в Киевсовет и также сообщила, что хочет его снова выдвинуть в мэры столицы.

Кличко заявил, что его партия УДАР идет на выборы самостоятельно. Он является мэром Киева с июня 2014 года и сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

Политолог Сергей Таран заявил, что политтехнологи мэра должны понимать, что других сил, кроме "Европейской солидарности", на которые он сможет опереться и создать надежное большинство в новом Киевсовете, не существует.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.