Политолог Таран заявил, что Кличко фактически согласился на сотрудничество с "Европейской солидарностью"

Политтехнологи мэра Киева Виталия Кличко должны понимать, что других сил, кроме "Европейской солидарности", на которые он сможет опереться и создать надежное большинство в новом Киевсовете, не существует, заявил политолог Сергей Таран.

Таран: Есть высокая вероятность, что в Киевсовете будет четкое проевропейское большинство Фото: 24tv.ua

Мэр Киева Виталий Кличко согласился на консолидацию проевропейских сил в Киевсовете, который будет сформирован по итогам выборов в октябре, считает политолог Сергей Таран. Мнение эксперта основано на том, что единство проевропейского большинства стало темой первого номера предвыборной газеты мэра, заявил он в комментарии изданию Depo.ua.

Таран обратил внимание, что несколько дней назад "Европейская солидарность" официально призвала к координации усилий на местных выборах и созданию в новом Киевском городском совете коалиции проукраинских политических сил, и месседжи в газете УДАР совпадают с этим призывом.

"Об этом говорилось в официальном заявлении партии. И буквально в унисон с ним вышла партийная газета Виталия Кличко, в которой отмечается, что ради развития Киева и Украины он готов к сотрудничеству с демократическими, проевропейскими силами в новом Киевсовете. То есть существует высокая вероятность, что в Киевсовете будет четкое проевропейское большинство. Думаю, технологи Кличко понимают, что других сил, кроме "Европейской солидарности", на которые он сможет опереться и создать надежное большинство, просто не существует. Он же не со "Слугами народа" и ОПЗЖ собирается объединяться?" – заявил эксперт.

Таран напомнил, что Кличко победил на выборах киевского городского головы, когда был в партии "Солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Поэтому более близкого соратника и союзника у Кличко, чем ЕС, быть в принципе не может", – сказал он.

В июне "Европейская солидарность" предложила Кличко возглавить список политсилы на выборах в Киевсовет и также сообщила, что хочет его снова выдвинуть в мэры столицы.

Кличко заявил, что его партия УДАР идет на выборы самостоятельно. Он является мэром Киева с июня 2014 года и сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.