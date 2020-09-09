Порошенко исполнил с женой танец в свете ночных фонарей

Пятый президент Украины Петр Порошенко в годовщину бракосочетания разместил в сети романтическое видео с участием супруги.

В браке у Петра и Марины Порошенко родилось четверо детей Фото: ЕРА

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 8 сентября отмечает 36-ю годовщину семейной жизни с супругой Мариной. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, опубликовав видео, на котором запечатлен его танец с женой.

На обнародованном ролике чета Порошенко танцует в свете ночных фонарей под джазовую композицию "Гуцулка Ксеня".

"Марина, поздравляю с годовщиной! Точно так же мы танцевали с тобой 36 лет назад. Спасибо, что ты есть в моей жизни", – подписал видео политик.

Порошенко женился на Марине Переведенцевой в 1984 году. В браке у пары родилось четверо детей – Алексей (1985), дочери Александра и Евгения (2000), а также сын Михаил (2001).

Порошенко занимал должность президента Украины с июня 2014-го по май 2019 года.