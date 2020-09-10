Столица разрабатывает стратегию, которая обеспечит развитие бизнеса – Кличко

Киев обеспечивает более 20% ВВП и больше половины прямых иностранных инвестиций всей страны, заявил мэр столицы Виталий Кличко на открытии Инвестиционного форума города Киева.

Виталий Кличко: Наша общая цель сегодня – развитие инфраструктуры и объединение общин Большого Киева Фото: kyivcity.gov.ua

Киеву нужна стратегия, которая обеспечит развитие бизнеса, и сейчас такая стратегия разрабатывается, заявил мэр города Виталий Кличко, открывая сегодня Инвестиционный форум города Киева, сообщает официальный портал столицы.

"Пандемия в условиях прекращения или ограничения транспортных потоков между странами продемонстрировала важность развития и поддержки локальных производителей. Для экономической безопасности городам необходимо иметь возможность функционировать автономно – в первую очередь производить товары первой необходимости. Именно поэтому локализация экономики столичного региона должна стать одним из приоритетов в преодолении последствий пандемии", – сказал Кличко.

Он напомнил, что Киев обеспечивает более 20% ВВП и больше половины прямых иностранных инвестиций всей страны. Мэр сообщил, что к ассоциации "Киевская агломерация" уже присоединились 19 городских и поселковых советов.

"Поэтому наша общая цель сегодня – развитие инфраструктуры и объединение общин Большого Киева. Создание мощного мегаполиса с комфортными условиями для его жителей. Условиями для работы и отдыха. Условиями для профессионального развития. И мы сделаем Киев и его агломерацию именно такими! " – заявил мэр.

Кличко добавил, что в условиях пандемии COVID-19 городская власть делает все возможное для предотвращения распространения коронавируса и защиты киевлян, а также продолжает обновлять инфраструктуру.