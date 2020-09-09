В конце сентября для посетителей Киевского зоопарка откроют паркинг на 400 паркомест – Кличко

Паркинг будет на балансе Киевского зоопарка, средства, полученные в качестве оплаты за парковку, пойдут на нужды зоопарка, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В конце сентября на территории Киевского зоопарка откроют новый паркинг на 400 паркомест. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, который транслировался в YouTube.

"Уже в конце сентября на территории столичного зоопарка мы откроем новый паркинг на более 400 авто. Заехать на него можно будет с улицы Зоологической. Открытие паркинга упростит доступ в зоопарк и разгрузит дорожное движение. До реконструкции входной группы автомобили посетителей занимали весь крайний правый ряд проспекта Победы. А теперь – пытаются парковаться на улице Зоологической, по которой сейчас трудно проехать", – сказал он.

Кличко сообщил, что работы по строительству паркинга еще не завершены.

"Там, в частности устанавливают шлагбаумы и автоматы для оплаты. Паркинг будет на балансе зоопарка. И собранные средства пойдут на нужды зоопарка", – добавил городской голова столицы.

По его словам, стоимость парковки пока не определена – этот вопрос будет решать руководство зоопарка после того, как примет паркинг на свой баланс.

Кличко добавил, что сейчас продолжается реконструкция и самого зоопарка.

"Там возводят новый приматник с зимними и летними вольерами. Его строительство завершат в следующем году. В рамках следующей очереди реконструкции, кроме обновленного "жилья" для животных, хозяйственных помещений и благоустройства территории, в зоопарке, в частности, возведут ветеринарную клинику с карантинными вольерами", – сказал мэр.

Реконструкция зоопарка началась в 2018 году. Для его полного обновления необходимо около пяти лет, рассказывал Кличко.