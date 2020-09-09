Чтобы решить проблему с пробками, Киеву нужна транспортная стратегия – Борислав Береза

К 2025 году, чтобы доехать до работы и обратно, киевляне будут тратить на дорогу до четырех часов в сутки, если подход к транспортной проблеме не изменить, считает лидер “Экопартии” Борислав Береза.

Количество автомобилистов в Киеве растет слишком быстро, а столица к таким изменениям оказалась не готова, и чтобы решить проблему, нужны транспортная стратегия, которая будет разработана на основе генплана, и ограничения на новое строительство. Об этом лидер “Экопартии” Борислав Береза написал на странице в Facebook.

“Пробки – одна из ключевых проблем Киева сегодня. Значительное количество людей ежедневно приезжает в столицу на работу на собственных авто. Плюс туристы. Плюс транзитный транспорт и киевские автомобилисты. Транспортная инфраструктура Киева 60-80-х годов прошлого столетия не была рассчитана на такую нагрузку. Ни мосты, ни дороги. Но вместо того чтобы предусмотреть такую ситуацию еще 10 или по крайней мере пять лет назад и начать строить объездные дороги, развязки и ремонтировать мосты, столичная власть дождалась пика проблемы и теперь в конвульсиях пытается реагировать. Частично ремонтирует, латает, но этого уже мало”, – заявил Береза.

Политик подчеркнул, что общественный транспорт, в частности столичный метрополитен, также работает на пределе своих возможностей, а новые станции метро, несмотря на обещания, строятся слишком медленно. По словам Березы, при таких условиях до 2025 года, чтобы доехать до работы и обратно, киевляне будут тратить на дорогу до четырех часов в сутки. Возможным решением проблемы политик назвал введение в Киеве моратория на новую жилую застройку и разработку транспортной стратегии Киева на базе нового генплана.

“Столичная власть не прекращает раздувать город, как воздушный шарик – ЖК растут в Киеве как грибы, игнорируя генплан, ГСН (Государственные строительные нормы. – "ГОРДОН") и изменение плотности населения в Киеве. А вместе с ними растет и количество автомобилистов. Думаю, что из этой ситуации сейчас только один выход. Первое – ввести пятилетний мораторий на жилую застройку в Киеве, которая не предусмотрена генпланом. Второе – сделать перехватывающие парковки на въездах в столицу и на главных транспортных магистралях. А третье – это в ближайшем времени разработать транспортную стратегию Киева на основе нового генплана, который мы создадим вместе с киевлянами, учитывая их интересы”, – предложил Береза.

12 августа Борислав Береза заявил о решении баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда “Экопартии”, лидером которой он является, собирается избираться в состав Киевсовета.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.