Кличко рассказал об обновлении парка общественного транспорта в Киеве: Через несколько месяцев появятся 200 новых современных автобусов

Все автобусы будут с низким уровнем пола, что соответствует требованиям перевозки маломобильных пассажиров, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

До конца 2020 года в Киеве появится 200 новых автобусов, рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 14 сентября.

"Мы обновляем парк общественного транспорта столицы. Даже в условиях борьбы с пандемией и кризиса, который она вызвала. До конца этого года город получит 200 новых современных автобусов. 80 – длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров. Все автобусы с низким уровнем пола, что соответствует требованиям перевозки маломобильных пассажиров. Поставки состоятся на условиях лизинга. Первую партию – около 100 автобусов – мы ожидаем получить уже в октябре. Остальные – до конца года", – сообщил Кличко.

Он призвал киевлян соблюдать правила безопасности в условиях пандемии в общественном транспорте и отметил, что переход Киева в "оранжевую" зону карантина не повлияет на график работы перевозчиков.

"Главное – люди должны понимать, что во время пандемии общественным транспортом надо пользоваться в случае острой необходимости – чтобы доехать на работу или по делам. Весь наземный общественный транспорт столицы курсирует и будет курсировать по обычному графику и расписанию. Кроме транспорта, движение которого временно изменили на время ремонтных работ на дорогах. Информация об изменении маршрутов есть на сайте и на страницах в соцсетях КП "Киевпастранс", – рассказал мэр.

10 сентября в Украине было утверждено новое карантинное зонирование. К городам с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, в частности, был отнесен Киев. Ограничения начали действовать 14 сентября и продлятся минимум 14 дней.