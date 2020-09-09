В киевском метро из-за сбоя системы е-билета образовались очереди

В Киевском метрополитене произошел сбой, из-за которого пассажиры не могли оплатить проезд с помощью QR-кода, банковской карты и электронного билета.

С 10.00 до 12.33 киевляне не могли воспользоваться Kyiv Smart Card Фото: Виктория Земцова / Facebook

Утром 8 сентября в киевском метро произошел сбой, в результате которого перестали работать несколько способов оплаты за проезд. Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP.

На станциях выстроились большие очереди.

"Сегодня в подземке не работает ничего, QR-код и банковские карты долой. Людей в итоге бесплатно пустили в метро", – сказано в сообщении.

По информации пассажиров метрополитена, проблемы наблюдались два с половиной часа.

"С 10.00 до 12.33 люди не могли Kyiv Smart Card воспользоваться. Я думала, это только на одной станции", – написала в комментариях к посту Киевского метрополитена в Facebook Виктория Земцова.

Проблемы устранили примерно в 12.30. Пресс-служба метрополитена в Facebook объяснила неполадки в работе проблемами с автоматикой.

"Через просадку напряжения в электросети наблюдались сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена. Работа системы восстановлена в обычном режиме", – отметили в метрополитене.

С 1 сентября в Киеве можно приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и столичного метро.