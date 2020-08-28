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Кличко рассказал, как Киев через пять лет войдет в топ-100 городов мира

Для достижения цели городские власти должны работать в нескольких направлениях (транспортная система, социальная инфраструктура, реновация устаревшей застройки и экология), рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко: Будущее не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами
Кличко: Будущее не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами
Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работает над тем, чтобы через пять лет столица Украины вошла в топ-100 городов мира, об этом он сказал во время онлайн-конференции "Каким мы видим Киев", сообщает сайт политика.

В конференции приняли участие представители мэрии Лейпцига, "Немецкого общества международного сотрудничества" (GIZ) и эксперты Совета Европы и Всемирного банка.

"Мир сегодня стремительно меняется. И тенденция такова, что будущее не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов людей живут сегодня в крупных мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 миллиардов людей. Мегаполисы будут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающими лучшие таланты и ресурсы", – убежден мэр Киева.

По его словам, для достижения этой цели городские власти должны работать в нескольких направлениях: это транспортная система, социальная инфраструктура, реновация устаревшей застройки и экология.

"Транспортная система должна функционировать по принципу "через весь город – за один час". Что уже сделано для реализации этого подхода? Мы обновляем дорожную инфраструктуру, мосты и путепроводы, в ремонт которых не вкладывали средств десятилетиями. В Киеве 1667 км дорог. Почти тысячу километров из них мы отремонтировали. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход – проект, который не могут реализовать в столице уже более 20 лет! Начали обновление и других мостов через Днепр, строительство транспортных развязок и перехватывающих паркингов на въездах в город. Продолжается обустройство велосипедных дорожек", – перечислил Кличко.

Строительство двух новых станций метро на Виноградарь планируют завершить к концу следующего года и после запуска автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мост будет начато строительство линии метрополитена из пяти станций на Троещину, рассказал мэр.

Он сообщил, что за последние четыре года построили и обновили 28 детских садов и семь школ, отремонтировали более 40 отделений в медучреждениях и четыре родильных дома, в в ближайшие годы в Киеве не должно остаться очередей в детсады. Также на территории Гидропарка будет построен парк развлечений и отдыха, запланировано решение проблемы с устаревшим жилым фондом и промзонами.

"Для сохранения исторического наследия столицы мы запретим высотное строительство в центральной части города. Будем реставрировать памятники культурного наследия. У нас действительно амбициозные планы. Мы хотим перенести часть административных учреждений из зданий в центре Киева и развивать административно-деловой центр на территории промзоны на Теличке. Это разгрузит город и даст новый толчок к его развитию", – добавил мэр.

Среди планов на ближайшие годы он назвал также реконструкцию Днепровской и Деснянской водопроводных станций, завершение реконструкции Бортнической станции аэрации и мероприятия по развитию возобновляемых источников энергии и энергоэффективности зданий.

Кличко занимает пост мэра Киева с 2014 года, он намерен баллотироваться на второй срокВыборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, застройка, мост, инфраструктура, метрополитен
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