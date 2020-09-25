Законом о столице "слуги народа" повторяют Януковича – Спивак

Полномочия у киевского городского головы забирали при президентстве беглого Виктора Януковича и сейчас это снова хочет сделать партия "Слуга народа", заявил политик и телеведущий Дмитрий Спивак.

Дмитрий Спивак: Столицей должен управлять всенародно избранный мэр – кто бы им ни был Фото: zik.ua

Законопроектом о столице партия "Слуга народа" пытается узурпировать власть в Киеве, заявил в эфире канала "112 Украина" политик и телеведущий Дмитрий Спивак.

"Социология говорит о том, что [действующий мэр] Виталий Кличко – однозначный фаворит и вообще может все закончить в первом туре. "Слуги народа" решили следующим образом пойти: а давай мы по-быстренькому примем закон о столице до выборов и просто узурпируем власть. Пусть киевляне там себе избирают "английскую королеву". Без полномочий", – отметил Спивак.

По его словам, закон предусматривает один важный пункт – представитель президента имеет право накладывать вето на решения городского головы.

"Когда-то такое было: во времена [экс-президента Виктора] Януковича забирали полномочия у [тогдашнего мэра Киева Леонида] Черновецкого. Плевок в лицо киевлянам. Ребята, но нельзя же класть вот так на здравый смысл. На правила. На законы. На Конституцию", – заявил телеведущий.

Он считает, что необходимо не дать возможности партии "Слуга народа" и Офису президента "протолкнуть, пропихнуть так называемый закон о столице".

"Столицей должен управлять не представитель президента. Столицей должен управлять всенародно избранный мэр – кто бы им ни был", – резюмировал Спивак.

22 сентября Ассоциация городов Украины обратилась к главе парламента, главам депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины с просьбой не поддерживать проект закона Украины "О городе Киеве – столице Украины" как не соответствующий Конституции Украины.

О том, что парламент может до местных выборов начать рассмотрение этого законопроекта, 20 сентября на киевской конференции партии "Слуга народа" заявил глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко. Авторами законопроекта являются 19 нардепов, в числе которых сам Корниенко.

В первом чтении законопроект был принят 3 октября 2019 года. 16 сентября 2020 года парламентариям была представлена таблица поправок к документу. Рассмотрение документа в Раде во втором чтении запланировано на 29 сентября – 2 октября, отмечается в обращении ассоциации.