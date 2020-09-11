Создание следственной комиссии Рады по расследованию деятельности органов местного самоуправления негативно повлияет на репутацию Украины – Ассоциация городов

Ассоциация городов Украины обратилась к председателю Верховной Рады и главам депутатских фракций и групп с просьбой снять проект с рассмотрения, провести по нему широкие консультации с привлечением ассоциации, по итогам которых принять решение.

Образование такой ВСК сейчас является плохим сигналом обществу и международному сообществу, сказано в обращении в Раду Фото: depositphotos.com

Ассоциация городов Украины (АГУ) рассматривает инициативу создания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию решений органов и должностных лиц местного самоуправления как давление. Об этом говорится в обращении АГУ на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, опубликованном на официальном сайте организации.

В АГУ отмечают, что на рассмотрении в Верховной Раде Украины находится проект постановления №3693 от 18 июня 2020 года "О создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования по решению органов и должностных лиц местного самоуправления, имеющих признаки нарушения действующего законодательства Украины, конфликта интересов и коррупционных деяний".

"Ассоциация городов Украины рассматривает такую инициативу как очередной шаг в направлении усиления давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года. Ведь принятие Верховной Радой Украины такого решения в начале избирательной кампании создаст дополнительный инструмент политического влияния на действующих городских голов и должностных лиц местного самоуправления", – считают авторы обращения.

Ассоциация городов Украины обратилась к председателю Верховной Рады и главам депутатских фракций и групп с просьбой снять проект с рассмотрения, провести по нему широкие консультации с привлечением ассоциации, по итогам которых принять решение.

"Образование такой ВСК сейчас является плохим сигналом обществу и международному сообществу, поскольку вероятность ее использования в целях недобросовестной конкуренции и нечестной политической борьбы может повлиять на результаты народного волеизъявления. А это, в свою очередь, негативно повлияет на репутацию Украины и международное признание честности и прозрачности местных выборов", – отмечается в обращении.