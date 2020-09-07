Правление Ассоциации городов Украины: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу

Представители Ассоциации городов Украины заявили о том, что действия правоохранительных органов не позволяют обеспечивать жизнедеятельность муниципалитетов.

Правление Ассоциации городов Украины обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации 7 сентября.

"Сегодня органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем: многочисленные проверки, обыски правоохранительных органов фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности общин и услуг жителям", – отмечено в сообщении.

В ассоциации отметили, что выборочное согласование местного кредитования ставит под угрозу финансирование выплат зарплат бюджетникам, завершение ремонта школ, детских садов, оснащение больниц.

"Блокирование счетов коммунальных предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона", – подчеркнули в ассоциации.

В заявлении речь идет о необходимости установления диалога между центральной и муниципальной властью. Представители ассоциации просят Зеленского как гаранта законности провести встречу с ними.

Ассоциация городов Украины – добровольное, неполитическое объединение местных советов, целью которого является защита и представление интересов общин. Ассоциация объединяет представителей 909 органов местного самоуправления.